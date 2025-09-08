В Новосибирской области вдвое увеличили закупку вакцин против менингококка

Регион приобрёл 11,5 тысячи доз вакцины от менингококковой инфекции — почти в два раза больше, чем годом ранее.
На закупку препаратов против серогрупп A, C, W и Y в этом году выделено более 30 миллионов рублей, сообщает Infopro54. Для сравнения, в 2024 году было приобретено около 6 тысяч доз.
Прививки делают в первую очередь группам с высоким риском заражения. Как пояснила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, решение об увеличении поставок приняли на заседании комиссии Минздрава. По её словам, вакцинация поможет повысить уровень коллективного иммунитета и сократить число заболевших.
Медики отмечают, что случаи менингококковой инфекции фиксируются в регионе ежегодно, и болезнь может протекать крайне тяжело. Вакцинация остаётся самым эффективным способом защиты от серьёзных осложнений.