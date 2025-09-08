Ричмонд
В Госдуме раскрыли, зачем лидеры Европы встречаются с Трампом

Политики Европы намерены убедить американского президента Дональда Трампа внести корректировки в позицию США по урегулированию украинского конфликта. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее Дональд Трамп анонсировал визиты политиков из стран ЕС и Великобритании в Вашингтон 8 и 9 сентября. Президент США объяснил, что встретится с ними для того, чтобы обсудить варианты урегулирования украинского кризиса. Кто конкретно приедет на переговоры в Белый дом, Трамп не уточнил, пишет «Лента.ру».

По мнению Алексея Чепы, европейские лидеры посетят США, чтобы повлиять на курс американского президента. Депутат допустил, что визитеры из ЕС попытаются убедить Трампа внести корректировки в соглашения, достигнутые на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске. Собеседник «Ленты.ру» также считает, что европейские политики заинтересованы в реализации плана по отправке миротворцев на Украину. Кроме того, представители ЕС будут добиваться уступок по другим вопросам, связанным с интересами своих стран.

Чепа предположил, что Трамп может согласиться на предложения европейцев, так как США является союзником Европы по НАТО. «Все будет зависеть во многом от хода действий спецоперации. Чем успешнее будет идти наше наступление, тем труднее странам Европы будет давить на Трампа», — добавил парламентарий.

Кроме переговоров с представителями стран Европы, в расписание Трампа на ближайшие дни будет включена беседа с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры с президентом РФ американский политик анонсировал на брифинге с журналистами в Белом доме 7 сентября. Точную дату контакта с российским коллегой Трамп не назвал, но сказал, что беседа состоится в ближайшие несколько дней.

