В Госдуме раскрыли, зачем лидеры Европы встречаются с Трампом

По мнению Алексея Чепы, европейские лидеры посетят США, чтобы повлиять на курс американского президента. Депутат допустил, что визитеры из ЕС попытаются убедить Трампа внести корректировки в соглашения, достигнутые на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске. Собеседник «Ленты.ру» также считает, что европейские политики заинтересованы в реализации плана по отправке миротворцев на Украину. Кроме того, представители ЕС будут добиваться уступок по другим вопросам, связанным с интересами своих стран.