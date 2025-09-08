Ричмонд
В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

В республике за минувшие сутки выявлено 51 случай заболевания ковидом.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Башкирии выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

По данным ведомства, в медицинских учреждениях Башкирии находятся на стационарном лечении 85 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 635 человек проходят лечение амбулаторно. При этом коечный фонд остается достаточным: свободными остаются более 26% мест.

Отмечается, что по сравнению с предыдущими данными наблюдается увеличение числа заболевших. Для сравнения, на прошлой неделе суточный прирост составлял 30 случаев.