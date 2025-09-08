В Волгоградской области измерили уровень радиации

Отметим, что на сегодняшний день в Волгоградской области эксплуатируется 21 автоматизированный пост. Семь из них работает в областном центре, по два — в Котельниково и Волжском, а также по одному — в Палласовке, Елани, Фролово, Ленинске, Камышине, Урюпинске, Серафимовиче, поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир — Суровикинского.