В Волгоградской области измерили уровень радиации

Согласно информации автоматизированных постов системы наблюдения за радиационной обстановкой на территории региона, в минувшем месяце измеряемые радиационные параметры не превышали естественного радиационного фона и имели значения от 0,09 до 0,15 мкЗв/час. В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии также подчеркнули, что техногенная активность не зафиксирована.
Отметим, что на сегодняшний день в Волгоградской области эксплуатируется 21 автоматизированный пост. Семь из них работает в областном центре, по два — в Котельниково и Волжском, а также по одному — в Палласовке, Елани, Фролово, Ленинске, Камышине, Урюпинске, Серафимовиче, поселках Грачи Городищенского района, Эльтон Палласовского района и Нижний Чир — Суровикинского.
Информацию о радиационной обстановке в регионе специалисты получают в круглосуточном режиме.