Фитнесс-игры вызывают позитивные перемены в мозге носителей легкой деменции

Исследователи уже несколько лет изучают, как различные фитнесс-игры, которые многие врачи рекомендуют пациентам с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции, влияют на работу мозга этой категории пациентов и их когнитивные способности и память. Четыре года назад им удалось показать, что эти игровые тренировки одновременно улучшили и когнитивные способности, и физическую готовность пациентов с тяжелыми формами деменции.