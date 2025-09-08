Прикамские туроператоры ознакомились с индустрией гостеприимства Петербурга

Участниками роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» стали туроператоры Пермского края. Мероприятие началось в городах Приволжского федерального округа в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
В ходе встречи состоялись презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и воркшоп в формате биржи деловых контактов. С приветственным словом к участникам события обратился заместитель директора центра развития туризма Пермского края Петр Бусиков. Он отметил важность укрепления связей между регионами и повышения привлекательности этого направления для туристов.
В ходе встречи особое внимание уделили достопримечательностям, особенностям городского транспорта, оплате проезда и доступности Петербурга для инклюзивного туризма. Также участники активно интересовались лицензионным фотобанком и видеобазой.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.