Движение транспорта ограничат в четырех районах Петербурга с 10 сентября

Движение транспорта ограничат в Василеостровском, Приморском, Кировском и Красногвардейском районах Петербурга с 10 сентября. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— В Василеостровском районе с 10 сентября по 8 декабря движение ограничат по 10-й и 11-й линиям Васильевского острова от Среднего проспекта до Большого проспекта. Там займутся реконструкцией инженерных сетей, — уточнили в ГАТИ.
В Приморском ограничения введут с 10 сентября по 7 октября. Решение объяснили запланированными работами по прокладке инженерных сетей. Это значит, что машины не смогут полноценно проехать по Полевой Сабировской улице у пересечения с Рубежной улицей.
С 10 по 12 сентября в Кировском наметили ремонт газопровода. Движение ограничат на улице Маршала Говорова от улицы Васи Алексеева до улицы Возрождения.
В Красногвардейском с 10 по 29 сентября движение ограничат по Ржевской улице от Челябинской улицы до Капсюльного шоссе, включая перекрестки с Челябинской и улицей Красина. Там наметили ремонт дорог.