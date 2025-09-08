Ботанический сад в Калининграде перешел на осенний режим работы

Ботанический сад БФУ им. И. Канта перешел на осенний режим работы, что связано с сокращением светового дня. Как сообщает пресс-служба университета, теперь сад для посещения открыт с 10.00 до 19.00.
Учитывать надо, что касса закрывается в 18.00. Оранжерейный комплекс работает без изменений: с 12.00 до 16.00 ежедневно, кроме понедельника и пятницы.
Как рассказала директор Ботанического сада Светлана Яковлева, сейчас некоторые растения продолжают активно цвести. Еще есть возможность полюбоваться розами, шалфеем, гладиолусами, львиным зевом, рододендронами, сиренью, магнолиями, флоксами и бархатцами.
Известно, что в октябре время посещения сократится еще на час.