Ботанический сад в Калининграде перешел на осенний режим работы

Теперь любоваться растениями можно с 10.00 до 19.00.

Источник: Ботанический сад БФУ имени Канта

Ботанический сад БФУ им. И. Канта перешел на осенний режим работы, что связано с сокращением светового дня. Как сообщает пресс-служба университета, теперь сад для посещения открыт с 10.00 до 19.00.

Учитывать надо, что касса закрывается в 18.00. Оранжерейный комплекс работает без изменений: с 12.00 до 16.00 ежедневно, кроме понедельника и пятницы.

Как рассказала директор Ботанического сада Светлана Яковлева, сейчас некоторые растения продолжают активно цвести. Еще есть возможность полюбоваться розами, шалфеем, гладиолусами, львиным зевом, рододендронами, сиренью, магнолиями, флоксами и бархатцами.

Известно, что в октябре время посещения сократится еще на час.