В Новосибирске у застройщиков «зависли» более 40% квартир

Темпы продаж жилья в регионе серьёзно отстают от темпов строительства: на рынке скопилось свыше 60 тысяч непроданных квартир и апартаментов.
По данным аналитического центра «Движение.ру», в сданных домах Новосибирска остаётся непроданными почти 16% квартир — третий показатель среди городов-миллионников. Хуже ситуация в Омске (37%) и Красноярске (32,24%), пишет Infopro54.
В домах, которые должны ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, уровень непроданного жилья достигает 24,43%. В совокупности доля «зависших» квартир в регионе превысила 40%.
Аналитики отмечают, что при сокращении продаж и продолжающемся росте строительства количество пустующих площадей будет только увеличиваться. Независимый эксперт Сергей Николаев добавляет: во втором квартале 2025 года продажи новостроек в регионе отставали от строительства почти на 60%. Это усиливает нагрузку на застройщиков и тормозит рост цен.
Коэффициент поглощения, то есть срок, за который при текущих темпах реализуются все строящиеся квартиры, вырос до 4 лет и 8 месяцев (в апреле он составлял 3 года). На начало августа в портфеле застройщиков было уже 60 350 непроданных объектов — рекорд для региона.
Средняя стоимость «квадрата» в новосибирских новостройках в сентябре достигла 165,9 тысячи рублей. При этом наиболее проблемными остаются двух- и трёхкомнатные квартиры комфорт-класса, которые не подходят под условия семейной ипотеки.
Николаев также предупредил: отмена льготной ипотеки для студий может привести к росту числа долгостроев на 12−15% в Новосибирске.