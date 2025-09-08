В Томской области прошла «Фабрика процессов» для руководителей компаний

«В начале нового учебного года мы собрали вместе “бережливых директоров” и “амбассадоров производительности” на одной площадке. В создаваемом потоке все видят и понимают, как действуют инструменты бережливого производства, где найти потери и как усовершенствовать производственный процесс. Это объединяет и сплачивает вокруг поставленной цели», — подчеркнула руководитель РЦК Томской области Наталия Альчик.