В Томской области прошла «Фабрика процессов» для руководителей компаний

«Фабрика процессов» для руководителей предприятий состоялась в Томской области в соответствии с целями федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Сертифицированные тренеры регионального центра компетенций (РЦК) рассказали об особенностях применения инструментов бережливого производства на примере сборки пульта управления регулятора давления газа. Команды обсудили проблемы и выработали решения, влияющие на улучшение операционных и экономических показателей. В условиях, максимально приближенных к реальному производству, участники проверили знания и улучшили свои управленческие компетенции по применению бережливых технологий.
«В начале нового учебного года мы собрали вместе “бережливых директоров” и “амбассадоров производительности” на одной площадке. В создаваемом потоке все видят и понимают, как действуют инструменты бережливого производства, где найти потери и как усовершенствовать производственный процесс. Это объединяет и сплачивает вокруг поставленной цели», — подчеркнула руководитель РЦК Томской области Наталия Альчик.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.