В селе Кухаривка Краснодарского края обновили водопроводные сети

Водопроводные сети отремонтировали в селе Кухаривка Краснодарского края по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Ейского района.
На объекте заменили 510 м трубопровода, использовав современные полимерные материалы вместо устаревших металлических конструкций. Также была введена закольцованная система. Теперь две линии будут обеспечивать подачу воды в дома одновременно, гарантируя равномерное распределение ресурса даже в часы наибольшего потребления. Кроме того, установлено 15 новых абонентских колодцев и шесть задвижек диаметром 100 мм, что значительно повышает надежность всей инфраструктуры.
«Благодаря модернизации наших инженерных коммуникаций жители получили качественное и надежное водоснабжение. Мы гордимся результатом совместной работы подрядчиков и местных властей, ведь улучшенная инфраструктура обеспечит комфортную жизнь жителям нашего села на долгие годы вперед», — подчеркнул глава администрации Ейского района Роман Бублик.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.