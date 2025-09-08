В селе Кухаривка Краснодарского края обновили водопроводные сети

На объекте заменили 510 м трубопровода, использовав современные полимерные материалы вместо устаревших металлических конструкций. Также была введена закольцованная система. Теперь две линии будут обеспечивать подачу воды в дома одновременно, гарантируя равномерное распределение ресурса даже в часы наибольшего потребления. Кроме того, установлено 15 новых абонентских колодцев и шесть задвижек диаметром 100 мм, что значительно повышает надежность всей инфраструктуры.