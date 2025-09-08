В селе Ребриха Алтайского края открылась новая поликлиника

Поликлиника, рассчитанная на 210 посещений в смену, начала работать в селе Ребриха Алтайского края по национальному проекту «Здравоохранение», на смену которому пришел нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В поликлинике теперь работает современное эндоскопическое отделение и отделение лучевой диагностики. В учреждение приобрели УЗИ- и рентгеновский аппараты, флюорограф и эндоскопические стойки. Параллельно со строительством в Ребрихе был проведен капитальный ремонт котельной. Также там частично обновили систему водоснабжения. Реализация такого крупного проекта дала импульс к развитию всей инфраструктуры населенного пункта.
Работа по модернизации системы здравоохранения края будет продолжена. В планах — строительство новых амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция крупных медицинских учреждений, а также обновление оборудования и создание комфортных условий для работы медперсонала. Всего в 2025 году в Алтайском крае будут открыты 33 объекта, из них 28 ФАПов, три врачебные амбулатории и две поликлиники.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.