В селе Ребриха Алтайского края открылась новая поликлиника

Работа по модернизации системы здравоохранения края будет продолжена. В планах — строительство новых амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция крупных медицинских учреждений, а также обновление оборудования и создание комфортных условий для работы медперсонала. Всего в 2025 году в Алтайском крае будут открыты 33 объекта, из них 28 ФАПов, три врачебные амбулатории и две поликлиники.