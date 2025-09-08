В Тамбове открыли первую в регионе Школу креативных индустрий

Юные тамбовчане будут изучать основы профессий на стыке искусств и цифровых технологий. Для этого в школе оборудованы три студии: звукорежиссуры, электронной музыки, фото- и видеопроизводства. Все они оснащены персональными компьютерами, акустическими и радиосистемами, микрофонами, студийными мониторами, осветительными приборами, фото- и видеотехникой. Делиться знаниями и опытом с подростками будут педагоги-практики, за плечами которых годы работы в театре, кино, на телевидении.