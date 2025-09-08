В Тамбове открыли первую в регионе Школу креативных индустрий

Первую в регионе Школу креативных индустрий открыли на базе детско-юношеского центра в Тамбове в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Юные тамбовчане будут изучать основы профессий на стыке искусств и цифровых технологий. Для этого в школе оборудованы три студии: звукорежиссуры, электронной музыки, фото- и видеопроизводства. Все они оснащены персональными компьютерами, акустическими и радиосистемами, микрофонами, студийными мониторами, осветительными приборами, фото- и видеотехникой. Делиться знаниями и опытом с подростками будут педагоги-практики, за плечами которых годы работы в театре, кино, на телевидении.
«Наши учащиеся попробуют себя в разных направлениях. Сделают индивидуальные проекты, поучаствуют в интенсивах и мастер-классах. Затем уже смогут выбрать специализацию и начать углубленное изучение дисциплины. Им предстоит создавать как индивидуальные, так и групповые проекты с реальными кейсами партнеров школы. Впереди ребят ждет много интересного», — отметил директор Школы креативных индустрий Игорь Тишкин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.