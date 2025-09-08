MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц

Помимо этого, удалено более 13 тысяч вредоносных файлов. Также в августе пользователи 27 тысяч раз нажали на кнопку «Пожаловаться», среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут. Специалисты используют автоматизированные технические системы для выявления мошенников.