MAX заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов за месяц

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. MAX в августе заблокировал около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, сообщили в пресс-службе национального мессенджера.
«Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок. Аккаунты, с которых предпринимались попытки мошеннических действий, заблокированы пожизненно», — рассказали там.
Помимо этого, удалено более 13 тысяч вредоносных файлов. Также в августе пользователи 27 тысяч раз нажали на кнопку «Пожаловаться», среднее время рассмотрения обращения составило менее четырех минут. Специалисты используют автоматизированные технические системы для выявления мошенников.
«Применяются антифрод-технологии от “Сбера”: система выявляет подозреваемых в мошенничестве и пользователей, действующих под влиянием злоумышленников, затем блокирует подозрительные операции. В партнерстве с “Лабораторией Касперского” реализована возможность автоматической проверки номеров, которая позволяет обеспечить пользователям MAX дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества», — отметили в компании.
Мессенджер MAX.
В марте компания VK запустила бета-версию приложения, в нем можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Оно доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
В ближайшее время появится возможность подключаться к «Госуслугам». В приложении будет работать цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, также для пользователей заработают образовательные сервисы.
Еще одна из будущих функций — онлайн-запись на прием к врачу, для этого внедрили медицинскую облачную платформу SQNS.