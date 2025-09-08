В Казани производитель хлеба и мучных изделий внедрит бережливые технологии

Казанский производитель хлеба и мучных кондитерских изделий «Кейт-про» стал участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре энергоресурсоэффективных технологий Республики Татарстан.
На предприятии стартовал первый модуль обучения рабочей группы, включающий в себя тренинги по основам бережливого производства, реализации проекта по улучшению, картированию, системе 5C и производственному анализу. Рабочая группа получит навыки для успешной реализации проектов на предприятии, построения карт потоков разных уровней и структурированного ведения производственного анализа.
В компании уже прошел стартовый тренинг первого модуля обучений — «Основы бережливого производства». Сотрудники узнали о семи видах потерь и смогли сопоставить их со своим производством. Кроме того, участники тренинга увидели реализованные проекты на примерах других предприятий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.