В Казани производитель хлеба и мучных изделий внедрит бережливые технологии

На предприятии стартовал первый модуль обучения рабочей группы, включающий в себя тренинги по основам бережливого производства, реализации проекта по улучшению, картированию, системе 5C и производственному анализу. Рабочая группа получит навыки для успешной реализации проектов на предприятии, построения карт потоков разных уровней и структурированного ведения производственного анализа.