Ростовчане стали свидетелями Кровавой Луны: завораживающие фото затмения

Красный оттенок Луна приобретает от преломления света через земную атмосферу. В прошлом, когда об этом ещё не было известно, разные народы придавали астрономическому явлению порой противоположные смыслы. Для одних кровавая Луна считалась символом плодородия, другим внушала страх перед демонами. С лунными затмениями совпали революция 1917 года и открытие Америки.