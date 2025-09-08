Ростовчане стали свидетелями Кровавой Луны: завораживающие фото затмения

Красный оттенок Луна приобретает от преломления света через земную атмосферу. В прошлом, когда об этом ещё не было известно, разные народы придавали астрономическому явлению порой противоположные смыслы. Для одних кровавая Луна считалась символом плодородия, другим внушала страх перед демонами. С лунными затмениями совпали революция 1917 года и открытие Америки.
Сегодня же это повод остановиться ненадолго, взглянуть в небо и насладиться видом. Жители Ростова и области фотографировали кровавую Луну и делились снимками в соцсетях.
"Полное солнечное видела 11 августа 25 лет назад. А теперь посчастливилось увидеть и полное лунное затмение. Завораживающее зрелище. Понимаешь, что человек песчинка во вселенной, — поделилась Ирина Борзенко, жительница Каменск-Шахтинского.
В следующий раз лунное затмение произойдет через семь лет.