На Кубани предложили делать из рисовой соломы плазму и удобрение

«Мы не сжигаем, а газифицируем остатки растений, ту же подсолнечную лузгу, получая синтетический газ. Синтетический газ — это некая составляющая, где есть горючие компоненты. Они должны быть получены в определенных условиях, в определенных аппаратах. При температурах порядка 500 градусов он уходит в котел утилизатора, где поджигается, образуя низкотемпературную плазму, подходящую для выработки тепла и термохимических процессов на производствах», — отметил профессор.