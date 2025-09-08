На Кубани предложили делать из рисовой соломы плазму и удобрение

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) разработали альтернативные методы утилизации рисовой соломы, исключающие ее сжигание и позволяющие перерабатывать отходы в полезные продукты. Идея озвучена во время круглого стола «Проблемы экологии Краснодара и пути их решения», доктором технических наук, профессором и руководителем Государственного инжинирингового центра «Высокие технологии и продовольственная безопасность» КубГТУ Асланом Шаззо.
«Мы не сжигаем, а газифицируем остатки растений, ту же подсолнечную лузгу, получая синтетический газ. Синтетический газ — это некая составляющая, где есть горючие компоненты. Они должны быть получены в определенных условиях, в определенных аппаратах. При температурах порядка 500 градусов он уходит в котел утилизатора, где поджигается, образуя низкотемпературную плазму, подходящую для выработки тепла и термохимических процессов на производствах», — отметил профессор.
По его словам, из синтетического газа, образованного рисовой соломой, также возможно получение особого стекла, так как в соломе содержится диоксид кремния. Однако, для этого процесса необходима температура выше 500 градусов при переработке. Шаззо подчеркнул, что подобным образом перерабатывается лузга и остатки подсолнечника, впоследствии стекло из этого растения отправляется на агропромышленные предприятия.
Участники круглого стола обсудили также биологические методы переработки рисовой соломы с помощью специальных бактерий, что позволяет превращать ее в ценное удобрение для полей. Для этого в соломе и рисовой лузге необходимо разрушить лигниновые связи — химические связи в растительных волокнах, которые можно разрушать для переработки биомассы. Это возможно с помощью измельчения остатков растений и последующей их обработки особыми бактериями.
По данным экспертов, при сжигании соломы в открытых полях образуется до 20% токсичных соединений от общей массы. При ежегодном объеме в 1 млн тонн это 200 тыс. тонн опасных веществ.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев в ходе круглого стола подчеркнул необходимость жесткого запрета на сжигание соломы: «Наши предложения такие: надо жестко запретить сжигание рисовой соломы. Одновременно работаем с учеными над разработкой российских способов переработки этих отходов».
Ранее Гусев направил письмо вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой сообщить о сроках принятия постановления правительства РФ о запрете сжигания рисовой стерни. По его словам, проблема загрязнения воздуха продуктами горения рисовой соломы ежегодно обостряется в осенний период в Краснодарском крае, вызывая серьезные опасения экологов и медицинских работников, поскольку при сжигании происходит выделение опасных для здоровья человека химических и органических соединений.