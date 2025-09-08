На площади Ленина в Ростове начали подготовку к строительству фонтана

На площади Ленина в Ростове-на-Дону начались работы, по итогам которых будет установлен новый фонтан. О расчистке территории строительной площадки в социальных сетях рассказали очевидцы.
Проект будущей достопримечательности выбрали с помощью народного голосования этим летом. Однако вскоре возникли непредвиденные сложности. Архитектор проекта-победителя Александр Ломтев сообщил о проблеме с получением градостроительного плана. Он пояснил, что документ имеет право запрашивать только правообладатель земли, а не проектировщик.
После этого начали говорить о повторном голосовании, но точку в вопросе поставил глава города Александр Скрябин. Чиновник заявил, что победитель уже определен и менять его не будут, а расчистку площадки начнут в ближайшее время. Глава города добавил, что другие проекты фонтанов, участвовавшие в отборе, тоже будут реализованы, для них найдут подходящие места.
Напомним, проект-победитель включает в себя создание комфортных зон отдыха для всех возрастов. Особенностью должен стать светомузыкальный фонтан-театр на базе исторического архитектурного комплекса. Помимо основного бассейна, планируются водопады и малые водные формы.
Изначально на этом месте планировалось строительство двухэтажного торгового центра площадью в 4,5 тысячи кв. метров. Однако работы были остановлены весной 2025 года по инициативе врио губернатора региона Юрия Слюсаря.