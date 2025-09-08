На площади Ленина в Ростове начали подготовку к строительству фонтана

После этого начали говорить о повторном голосовании, но точку в вопросе поставил глава города Александр Скрябин. Чиновник заявил, что победитель уже определен и менять его не будут, а расчистку площадки начнут в ближайшее время. Глава города добавил, что другие проекты фонтанов, участвовавшие в отборе, тоже будут реализованы, для них найдут подходящие места.