В Нижнем Новгороде пройдет финал олимпиады по агрогенетике «Иннагрика»

«Нижегородский государственный университет выступает одной из площадок финальных состязаний “Иннагрики” с самого начала проведения олимпиады. Для нас это большая честь и свидетельство результатов наших усилий по сохранению и развитию уникальной инфраструктуры для исследований в области молекулярной биологии. Более 500 школьников побывали на нашей площадке за три года, получив уникальную возможность участвовать в развитии агротехнологий, работать над инновационными решениями в сферах генетики, селекции, агротеха в лабораториях Университета Лобачевского, защищать свои проекты перед экспертным жюри», — отметил ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов.