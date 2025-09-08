В Нижнем Новгороде пройдет финал олимпиады по агрогенетике «Иннагрика»

Финал Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика» состоится в декабре на площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В финале будут определены победители по трем направлениям. Помимо основного, «Агрогенетика», участникам олимпиады доступны еще два профиля: «Агрохимия» и «Агротех». Регистрация учеников 9−11 классов для участия в олимпиаде продлится до 16 октября на сайте.
«Нижегородский государственный университет выступает одной из площадок финальных состязаний “Иннагрики” с самого начала проведения олимпиады. Для нас это большая честь и свидетельство результатов наших усилий по сохранению и развитию уникальной инфраструктуры для исследований в области молекулярной биологии. Более 500 школьников побывали на нашей площадке за три года, получив уникальную возможность участвовать в развитии агротехнологий, работать над инновационными решениями в сферах генетики, селекции, агротеха в лабораториях Университета Лобачевского, защищать свои проекты перед экспертным жюри», — отметил ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.