Красноярские борцы завоевали пять наград на международном турнире памяти Бувайсара Сайтиева

Старший тренер юношеской сборной России Ислам Калаев отметил высочайший уровень организации турнира: «Мемориал Сайтиева сравним по уровню конкуренции с первенствами Европы и мира. Эти соревнования имеют особое значение для формирования сборной России — здесь мы определяем перспективных спортсменов для подготовки к международным стартам».