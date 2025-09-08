Красноярские борцы завоевали пять наград на международном турнире памяти Бувайсара Сайтиева

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Воспитанники красноярской школы вольной борьбы продемонстрировали выдающиеся результаты на XX Международном юношеском турнире памяти олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Спортсмены из Красноярского края поднялись на пьедестал почёта пять раз, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
Престижные соревнования, проходившие во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, собрали 302 участника из восьми стран: России, Абхазии, Бельгии, Казахстана, Китая, Молдовы, Монголии и Узбекистана. Турнир признан одним из ключевых смотров молодых талантов в международной борьбе.
Золотыми призёрами стали братья Никита Кондрашов (весовая категория 42 кг) и Кирилл Кондрашов (45 кг). Серебро завоевали Руслан Чаниев (42 кг) и Айыраш Сарыглар (48 кг), а бронзовую награду получил Абубакар Худигов (65 кг).
Старший тренер юношеской сборной России Ислам Калаев отметил высочайший уровень организации турнира: «Мемориал Сайтиева сравним по уровню конкуренции с первенствами Европы и мира. Эти соревнования имеют особое значение для формирования сборной России — здесь мы определяем перспективных спортсменов для подготовки к международным стартам».
Александр Донзаленко, старший тренер юношеской сборной Красноярского края, прокомментировал выступление земляков: «Результат соответствует нашим ожиданиям. Где-то не хватило немного тактики, где-то везения, но в целом мы довольны. Этот турнир — важный этап подготовки к предстоящему первенству России в Иркутске».
Особого внимания заслуживает доминирование российских спортсменов — представители зарубежных стран смогли завоевать лишь четыре награды из возможных. В медальном зачёте среди российских регионов Красноярский край разделил лидерство с командами Дагестана и Иркутской области.
Турнир памяти Бувайсара Сайтиева традиционно служит платформой для выявления новых талантов в отечественной борьбе и укрепления международных спортивных связей. Успех красноярских спортсменов подтверждает высокий уровень развития борьбы в регионе и эффективность подготовки молодого поколения атлетов.