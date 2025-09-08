Во Владимирской области лeтом были трудоустроены более 3800 подростков

Около 85% подростков выполняли виды работ, не требующие специальной подготовки: помогали с ремонтом школ, занимались благоустройством и озеленением территорий, выполняли подсобные работы на предприятиях, ухаживали за памятниками и мемориалами защитникам Отечества. Еще 12% молодых людей работали контролерами отдела технического контроля, учениками слесаря или токаря, вожатыми и помощниками воспитателя. Остальные были задействованы в сельском хозяйстве, участвовали в экологических проектах и занимались другими видами деятельности.