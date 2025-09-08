Во Владимирской области лeтом были трудоустроены более 3800 подростков

Свыше 3800 подростков Владимирской области за прошедшее лето получили временную работу при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
«Численность трудоустроенных подростков превышает плановый показатель по организации летней занятости программы “Содействие занятости населения Владимирской области” — вместо 3300 человек работу получили на 540 ребят больше. Этот результат демонстрирует эффективность применяемых подходов и мер поддержки», — отметил заместитель министра труда и занятости населения Кирилл Лапшин.
Около 85% подростков выполняли виды работ, не требующие специальной подготовки: помогали с ремонтом школ, занимались благоустройством и озеленением территорий, выполняли подсобные работы на предприятиях, ухаживали за памятниками и мемориалами защитникам Отечества. Еще 12% молодых людей работали контролерами отдела технического контроля, учениками слесаря или токаря, вожатыми и помощниками воспитателя. Остальные были задействованы в сельском хозяйстве, участвовали в экологических проектах и занимались другими видами деятельности.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.