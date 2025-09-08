Индийские представители туриндустрии посетили Нижегородскую область

Представители туриндустрии Индии побывали в Нижегородской области и ознакомились с ее туристическим потенциалом. Визит проходил с 30 августа по 2 сентября и был организован в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Цель тура — презентовать иностранным партнерам проект «Три столицы: от рассвета до заката». Представители туриндустрии Индии увидели шедевры, хранящиеся в Нижегородском государственном художественном музее, прокатились на фуникулере и смогли увидеть столицу Приволжья с воды во время речной прогулки. В Городце гостям презентовали традиционные народные художественные промыслы региона, провели для них тематический мастер-класс и угостили городецким пряником.
Гостей впечатлили ключевые достопримечательности региона, кроме того, они оценили общую атмосферу и инфраструктуру Нижнего Новгорода — набережные, парки, разнообразные варианты для досуга и высокий уровень гастрономии. Индийские партнеры заявили о заинтересованности в продажах туров по формату «Москва плюс Нижний Новгород», отметив, что программа региона станет отличным дополнением к поездке в столицу.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.