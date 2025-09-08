Хакасию посетят иностранные участники слета Всемирного фестиваля молодежи

Одной из площадок для визита иностранных делегаций слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет по национальному проекту «Молодежь и дети», с 21 по 25 сентября станет Республика Хакасия. Об этом сообщили в министерстве молодежной политики и общественного развития региона.
После завершения основных мероприятий фестиваля в Нижнем Новгороде более 200 иностранных участников отправятся в путешествие по регионам России. В Хакасию приедут представители 11 стран: Бразилии, Намибии, Танзании, Армении, Марокко, Мали, Колумбии, Кот-д’Ивуара, Венесуэлы, Ирака и Нигера. Они посетят Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова, Шахта-парк «Изых», Саяно-Шушенскую ГЭС, музей-заповедник «Хуртуях-Тас» и юрточный комплекс «Кюг».
Также гости встретятся с главой Хакасии Валентином Коноваловым и участниками Международного клуба дружбы, посадят деревья и создадут Аллею дружбы. В ходе визита иностранные участники смогут ознакомиться с культурным и историческим наследием региона, его современными возможностями для образования, профессионального развития и творческой реализации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.