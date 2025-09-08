Ушла из жизни известная актриса омского театра «Галерка»

В омском театре «Галерка» сообщили о смерти актрисы Татьяны Майоровой. Артистка работала в театре с 1994 года.
За время службы в театре актриса исполнила множество ролей. Среди её работ — Раневская в спектакле «Вишнёвый сад», Зойка в постановке «Пять вечеров», Пряжина в «Холостяке».
В 2014 году Татьяна Майорова получила премию областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в спектакле «Холостяк». В 2023 году была номинирована в той же номинации за роль в постановке «Деньги для Марии».
Прощание с актрисой состоится 10 сентября 2025 года в Воскресенском соборе на улице Партизанской с 11:00 до 12:00.