Ушла из жизни известная актриса омского театра «Галерка»

В 2014 году Татьяна Майорова получила премию областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в спектакле «Холостяк». В 2023 году была номинирована в той же номинации за роль в постановке «Деньги для Марии».