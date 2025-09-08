Водитель автобуса из Хабаровска в Мухен высадил подростка в лесу

Новости, Хабаровск. В региональном следственном управлении проводят проверку после сообщений о ненадлежащем обслуживании рейсового автобуса. Речь идет о высадке подростка в лесном массиве на маршруте Хабаровск — Мухен. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вечером 6 сентября водитель рейсового автобуса № 292 остановил транспорт и высадил подростка в районе лесного массива. По данным Следственного комитета, этот факт стал основанием для организации доследственной проверки Вяземским межрайонным следственным отделом.
Ведомство проверяет действия водителя на соответствие требованиям статьи УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и собираются доказательства.
«На текущий момент проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — рассказали в следственном управлении.
Сейчас специалисты оценивают, нарушены ли правила перевозки пассажиров и насколько действия водителя могли угрожать безопасности подростка. Результаты проверки станут известны после завершения всех необходимых процедур.