Глава «Аэрофлота» сообщил о штатной работе важнейших систем

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Все критически важные системы «Аэрофлота» работают штатно и обеспечивают безопасность перевозок, прокомментировал журналистам последствия июльской кибератаки генеральный директор группы Сергей Александровский.
Сбой в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел 28 июля, были перебои в работе сервисов, массовые отмены и переносы рейсов. Генпрокуратура РФ назвала причиной сбоя хакерскую атаку, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным Роскомнадзора, утечки личных данных пассажиров «Аэрофлота» не выявлено.
«Операционную деятельность мы стабилизировали в течение суток. Все критически важные системы работают штатно и обеспечивают наивысшую безопасность перевозок», — заверил Александровский в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
«В момент сбоя производственная деятельность просела по масштабу не более чем, во время ввода ограничений в “Шереметьево” и/или “Пулково” в начале того же месяца (5−7 июля)», — добавил он.
