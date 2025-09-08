Ричмонд
Пермский «Восход» на подводных крыльях будут реставрировать в Ленобласти

Судно на подводных крыльях «Восход-50» отправилось из Перми на реставрацию в Ленинградскую область, сообщает краевой минтранс. Ему предстоит основательное обновление.

Согласно контракту, подрядчик должен заменить двигатель, электрику, восстановить системы вентиляции и отопления, установить видеонаблюдение. Предстоит обновить внешнюю и внутреннюю обшивку, помещения для команды и пассажиров. Финальной точкой будет покраска судна в цвета Пермского края.

Ожидается, что восстановленный «Восход» вернется на Каму к концу следующей навигации, а в 2027 году выйдет на маршрут «Пермь — Чайковский».