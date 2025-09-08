В Якутии специалисты оцифруют старинные колокола

Сотрудники Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии начали работу по оцифровке старинных колоколов в Республике Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.
Работы по оцифровке старинных колоколов проведут в Хангаласском и Таттинском районах, а также в столице региона — Якутске. Специалисты центра планируют провести детальное исследование каждого колокола, включая 3D-сканирование, определение химического состава металла, измерение веса и запись звучания. Полученная информация будет размещена на специализированном веб-ресурсе, доступном пользователям со всего мира.
Гости уже посетили православную церковь «Всехсвятский храм-памятник воинам-якутянам защитникам Отечества». По словам регионального координатора федерального партийного проекта «Историческая память» Саргыланы Неустроевой, результатом работы специалистов станет цифровое бессмертие колоколов Якутии.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.