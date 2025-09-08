Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажу алкоголя запретят в Иркутской области 11 сентября

Меры будут действовать в связи с Всероссийским Днём Трезвости.

Источник: Krasnoyarskmedia

Во Всероссийский День Трезвости, 11 сентября, с 8.00 до 23.00 в Иркутской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения не будут распространяться на предприятия, оказывающие услуги общепита, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области напоминает, что продажа алкоголя в дни запретов является административным правонарушением и может грозить штрафом для должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.