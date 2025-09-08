Продажу алкоголя запретят в Иркутской области 11 сентября

Во Всероссийский День Трезвости, 11 сентября, с 8.00 до 23.00 в Иркутской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения не будут распространяться на предприятия, оказывающие услуги общепита, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области напоминает, что продажа алкоголя в дни запретов является административным правонарушением и может грозить штрафом для должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.