В Иркутске открыли мемориальную доску выпускнику-герою Александру Ваганову

В Иркутском техникуме транспорта и строительства появилась мемориальная доска в честь выпускника Александра Ваганова, погибшего в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, Александр учился здесь с 1998 по 2001 год по специальности «Машинист подъемно-транспортных машин», занимался спортом и после выпуска служил в спецподразделении «Ермак», участвовал в боях в Чечне. Когда началась СВО, он, уже имея боевой опыт, добровольно отправился на фронт.