В Иркутске открыли мемориальную доску выпускнику-герою Александру Ваганову

В Иркутском техникуме транспорта и строительства появилась мемориальная доска в честь выпускника Александра Ваганова, погибшего в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, Александр учился здесь с 1998 по 2001 год по специальности «Машинист подъемно-транспортных машин», занимался спортом и после выпуска служил в спецподразделении «Ермак», участвовал в боях в Чечне. Когда началась СВО, он, уже имея боевой опыт, добровольно отправился на фронт.
При выполнении задания его группа попала под минометный обстрел и атаку дронов. Александр принял на себя основной удар и погиб, защищая товарищей. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично присутствовал на церемонии и обратился к собравшимся и выразил слова поддержки вдове героя.
— Александр Валерьевич, уже пройдя горячие точки, снова посчитал своим долгом встать на защиту Родины. Мы отдаем дань уважения его мужеству и твердости. Это пример настоящего служения Отечеству. Сегодня мы не просто открываем памятную доску — мы сохраняем память о его подвиге для будущих поколений, — сказал глава региона.
Участники митинга почтили память Александра Ваганова минутой молчания и возложили цветы к новой мемориальной доске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий Владимир Михайлов из Тайшета героически погиб в зоне СВО.