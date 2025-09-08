Ричмонд
В Ростове решили сделать больше живых изгородей вдоль дорог

Новые живые изгороди могут украсить донскую столицу в осенний День древонасаждения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сделают больше живых изгородей вдоль дорог, высадку озеленения планируют начать осенью 2025 года. Об этом порталу panram.ru сообщили в городской администрации.

— В рамках проведения осеннего Дня древонасаждения районам города рекомендовано рассмотреть возможность высадки живой изгороди в допустимых местах, — говорится в ответе властей.

Напомним, ранее зеленая изгородь вместо забора появилась на улице Большой Садовой в рамках обновления города перед ЧМ-2018. Тогда власти поддержали мнение экспертов о том, что живой забор улучшит экологию и защитит тротуары от пыли.

Добавим, осенний День древонасаждения в 2025 году должны провести 18 октября.

