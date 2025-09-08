Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

Перед въездом в Крымский мост скопилось более 1100 автомобилей.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Число ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту машин с обеих сторон превысило 1,1 тысячи автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

С утра понедельника на въезд в Крым и на выезд с территории полуострова у моста очередей автомобилей не было.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении в 13.00 мск.

Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.