В очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Число ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту машин с обеих сторон превысило 1,1 тысячи автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
С утра понедельника на въезд в Крым и на выезд с территории полуострова у моста очередей автомобилей не было.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении в 13.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.