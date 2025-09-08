В очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось более тысячи машин

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении в 13.00 мск.