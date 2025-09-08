Впереди — два тяжелых года. Как в Крыму восполняют дефицит пресной воды

Пересохшие участки рек еще не ожили — вода туда не поступает, «вливания» для разных рек составили от 2 до 40% нормы. В эту осень Крым зашел с запасом, которого хватит до конца года. А что дальше?
Скважины выручают.
Нельзя сказать, что запас воды в водохранилищах естественного стока самый низкий в новейшей истории Крыма. На начало сентября, по информации заведующего кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Ильи Николенко, в них было накоплено 86 млн кубометров воды. Это значительно меньше, чем в прошлые годы, если сравнивать с показателями двухлетней давности — то почти в два раза.
С другой стороны, запасы 2020-го были еще скромнее: всего 76 млн кубов. Но разница не такая большая. И если «небесная канцелярия» будет скупиться не только в сентябре, но и октябре, есть все шансы сравняться или побить антирекорд самого засушливого года.
Запасы водохранилищ нельзя оценивать, как количество воды, которое полностью может быть использовано. Какое-то ее количество — «мертвый объем», не может быть взят.
Сейчас Крым выручают подземные воды.
В этом году в журнале «Разведка и охрана недр» вышла статья группы крымских ученых об оценке потенциала подземных вод Крыма. Вывод такой: «Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод, с учетом сложившейся водохозяйственной обстановки, составляют около 64% естественных ресурсов». Конечно, стопроцентное использование этих запасов невозможно, но чем больше будет потребление, тем выше риск замещения пресной воды морской. С этим уже сталкивались пять лет назад на севере Крыма.
Стоит учесть, что к тому моменту, как начали действовать три подземных водозабора — в 2015, 2018 и 2019 годах, запасы подземных вод были существенно больше.
Все только начинается.
Из хорошего — благодаря программе реконструкции водоводов, потери в сетях существенно снижены. Идет строительство нового, Мартовского водохранилища. Проект очистки и дальнейшего использования сточных вод развития не получил. Ну, и от опреснения морской воды Крым пока отказался.
Между тем, до пика вододефицита еще далеко. Ранее гидролог, директор научно-производственного предприятия «Водные технологии» Анатолий Копачевский прогнозировал, что самыми засушливыми годами естественного крымского цикла станут 2026 и 2027-й. Возможно, таким будет еще и 2028.
При этом засуха атмосферная, возможно, станет не такой сильной, как пять лет назад. Но вот почвенная уже лишила Крым части урожая. И есть основания предполагать, что необходимая для развития растений влага может не накопиться и в следующем году.
На днях еще два района Крыма — Сакский и Советский, присоединились к восьми, где была объявлена ЧС регионального характера. То есть, 10 районов Крыма из 14 понесли значительные убытки в сельском хозяйстве. В среднем потери составили около 30% сельхозкультур.
Крымчане и гости полуострова прочувствовали «недобор» местных фруктов, ягод и овощей в виде рванувших вверх цен. Часть овощей, после сбора урожая, скорей всего, немного «отыграет назад».
Если же говорить о зерновых, то сложные условия не помешали собрать приемлемый урожай. Его, отметил глава Крыма Сергей Аксенов, хватит на все потребности республики. Между тем, в зернохранилищах есть еще и прошлогоднее зерно. Поддержать крымских аграриев, которые все-таки потери понесли, поможет выделенная правительство РФ квота на продажу зерна на внешних рынках.