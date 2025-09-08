Впереди — два тяжелых года. Как в Крыму восполняют дефицит пресной воды

В этом году в журнале «Разведка и охрана недр» вышла статья группы крымских ученых об оценке потенциала подземных вод Крыма. Вывод такой: «Прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод, с учетом сложившейся водохозяйственной обстановки, составляют около 64% естественных ресурсов». Конечно, стопроцентное использование этих запасов невозможно, но чем больше будет потребление, тем выше риск замещения пресной воды морской. С этим уже сталкивались пять лет назад на севере Крыма.