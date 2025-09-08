В ГД предложили давать малому бизнесу бесплатный доступ к Wi-Fi

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Александр Демин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главам регионов России с предложением давать малым и средним предпринимателям бесплатный доступ к Wi-Fi при отключении интернета, если рядом есть государственные точки, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим рассмотреть возможность предоставления доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в субъекте Российской Федерации, к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти (в том числе на безвозмездной основе)», — сказано в документе.
Отмечается, что в последнее время во многих субъектах РФ в целях обеспечения безопасности граждан периодически отсутствует доступ к сети «Интернет» через мобильные устройства.
Также подчеркивается, что в России на высоком уровне развиты информационные ресурсы, на основе которых функционирует бизнес (онлайн-кассы, эквайринг, платформенные сервисы и др.), отсутствие стабильного подключения к сети «Интернет» приостанавливает осуществление хозяйственных операций, что отрицательно сказывается не только на экономике региона, но и на качестве жизни граждан.
«В некоторых субъектах РФ для поддержки малого бизнеса и сохранения стабильной деятельности предприятий предоставляется возможность подключения к сетям Wi-Fi, которые принадлежат государственным (муниципальным) организациям и органам власти, находящимся рядом с местом осуществления хозяйственной деятельности (в том числе на безвозмездной основе)», — говорится в документе.
По мнению авторов обращения, внедрение таких мер во всех населенных пунктах позволит снизить убытки от отключений для предпринимателей, а также сохранить экономическую активность.