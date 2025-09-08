В ГД предложили давать малому бизнесу бесплатный доступ к Wi-Fi

Также подчеркивается, что в России на высоком уровне развиты информационные ресурсы, на основе которых функционирует бизнес (онлайн-кассы, эквайринг, платформенные сервисы и др.), отсутствие стабильного подключения к сети «Интернет» приостанавливает осуществление хозяйственных операций, что отрицательно сказывается не только на экономике региона, но и на качестве жизни граждан.