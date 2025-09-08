В Екатеринбурге детей мигрантов стали реже принимать в школы

Власти Екатеринбурга отмечают тенденцию снижения числа поступающих в первые классы детей иностранных граждан. Это может быть связано с введённым в этом году обязательным тестированием по русскому языку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе мэрии города.
— Действительно, тенденция снижения числа поступающих детей иностранцев в этом году есть. Тестирование по русскому языку стало обязательным в этом году, некоторые дети не проходят его, — отметил заместитель директора Департамента информационной политики Арсений Ваганов.
Так, в екатеринбургской школе № 149 на Сортировке в этом году в первый класс пошли 65 детей иностранцев. Эта школа отличается большим процентом обучающихся из семей мигрантов. В 2024-м году в первый класс здесь пошли почти в два раза больше детей — 119 человек.
Ранее мы сообщали, что только 26,5% детей-мигрантов в Екатеринбурге сдали тесты на знание русского языка. Тестирование проводилось летом этого года.