Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге детей мигрантов стали реже принимать в школы

На это может влиять обязательное тестирование по русскому языку.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга отмечают тенденцию снижения числа поступающих в первые классы детей иностранных граждан. Это может быть связано с введённым в этом году обязательным тестированием по русскому языку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Действительно, тенденция снижения числа поступающих детей иностранцев в этом году есть. Тестирование по русскому языку стало обязательным в этом году, некоторые дети не проходят его, — отметил заместитель директора Департамента информационной политики Арсений Ваганов.

Так, в екатеринбургской школе № 149 на Сортировке в этом году в первый класс пошли 65 детей иностранцев. Эта школа отличается большим процентом обучающихся из семей мигрантов. В 2024-м году в первый класс здесь пошли почти в два раза больше детей — 119 человек.

Ранее мы сообщали, что только 26,5% детей-мигрантов в Екатеринбурге сдали тесты на знание русского языка. Тестирование проводилось летом этого года.