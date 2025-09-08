Водоканал в Челябинской области может остаться без электричества из-за долгов

Водоканал обеспечивает жителей Златоустовского округа водой и отвечает за водоотведение. Однако энергетики подчеркивают, что неплатежи сказываются не только на финансовой стабильности, но и на электробезопасности региона в целом. Особенно остро проблема стоит в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».