Водоканал в Челябинской области может остаться без электричества из-за долгов

В Златоусте водоканал задолжал энергетикам 45 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области крупному коммунальному предприятию ООО «Златоустовский Водоканал» грозит отключение от электроснабжения из-за долга перед ПАО «Россети Урал».

Сейчас в Арбитражном суде Челябинской области рассматриваются пять дел о взыскании средств за услуги по передаче электроэнергии. Задолженность превышает 45 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Водоканал обеспечивает жителей Златоустовского округа водой и отвечает за водоотведение. Однако энергетики подчеркивают, что неплатежи сказываются не только на финансовой стабильности, но и на электробезопасности региона в целом. Особенно остро проблема стоит в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».