В Пермском крае запустят образовательную программу для продакт-менеджеров

Программа подойдет самозанятым, начинающим и действующим предпринимателям, а также социальным предпринимателям, которые хотят научиться стратегически подходить к созданию и развитию продукта. Участники освоят полный цикл работы продакт-менеджера: анализ рынка и конкурентов, сегментацию аудитории, формирование ассортимента, юнит-экономику, ценообразование и продвижение. Они будут работать с реальными кейсами и проводить глубинные интервью.