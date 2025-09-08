В Пермском крае запустят образовательную программу для продакт-менеджеров

Бесплатную образовательную программу «Продакт-менеджер: от идеи до рынка» организует центр «Мой бизнес» Пермского края с 9 сентября по 2 октября по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства региона.
Программа подойдет самозанятым, начинающим и действующим предпринимателям, а также социальным предпринимателям, которые хотят научиться стратегически подходить к созданию и развитию продукта. Участники освоят полный цикл работы продакт-менеджера: анализ рынка и конкурентов, сегментацию аудитории, формирование ассортимента, юнит-экономику, ценообразование и продвижение. Они будут работать с реальными кейсами и проводить глубинные интервью.
Обучение пройдет в онлайн-формате. Занятия будут проводить доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Гульназ Суздалева и заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева. По итогам обучения участники получат сертификат государственного образца о повышении квалификации и практические инструменты, которые можно сразу применить в своем бизнесе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.