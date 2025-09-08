Якутская компания откроет на Дальнем Востоке 13 инновационных кинозалов

Компания «Экстра Синема» из Республики Саха (Якутия) получила грант на открытие 13 кинозалов в регионах Дальнего Востока в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства региона.
Кинозалы запустят в населенных пунктах, где отсутствуют кинотеатры, на базе существующих домов культуры, школ и сельских клубов. Инновационный программно-аппаратный комплекс «Экстра Синема» является первой в России полноценной экосистемой цифрового кинопроката. Комплекс включает высокотехнологичный кинопроектор со встроенным медиасервером с поддержкой 4К UHD, защищенную систему цифровой дистрибуции контента, инструменты управления правами, сервисы планирования сеансов и билетных продаж, а также аналитику посещаемости в реальном времени.
«Наши специалисты проведут комплекс работ: от оценки технических условий помещения до обучения сотрудников учреждений. Все работы, включая отбор заявок, планируем провести до июля следующего года», — отметил руководитель «Экстра Синема» Петр Чиряев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.