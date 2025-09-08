Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье циркулирует вирус «стратус»

А всего болеет ОРВИ сейчас 9300 человек.

Источник: Комсомольская правда

После того как дети пошли в школы, врачи начали наблюдать рост заболеваемости ОРВИ. Сейчас в Пермском крае болеют 9.300 человек. Циркулируют в основном вирусы негриппозный этиологии, и заболевания протекают не очень тяжело, но циркулирует в Пермском крае и вирус «стратус».

— Ничего страшного в этом нет, — говорит Ирина Фельдблюм. — Вирус теряет свои патогенные свойства и ничего страшного в том, что он циркулирует, нет.

Медики напоминают, если заболели — важно вызвать врача и остаться дома.

Заболевших детей раннего возраста беременных женщин и возрастных пациентов обязательно тестируют на covid и грипп.

— В настоящий момент в медицинских учреждениях Прикамья развернуто полторы тысячи коек, но при необходимости есть возможность развернуть и до 3000 коек, — сообщила на брифинге министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.