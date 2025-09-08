В Прикамье циркулирует вирус «стратус»

После того как дети пошли в школы, врачи начали наблюдать рост заболеваемости ОРВИ. Сейчас в Пермском крае болеют 9.300 человек. Циркулируют в основном вирусы негриппозный этиологии, и заболевания протекают не очень тяжело, но циркулирует в Пермском крае и вирус «стратус».
— Ничего страшного в этом нет, — говорит Ирина Фельдблюм. — Вирус теряет свои патогенные свойства и ничего страшного в том, что он циркулирует, нет.
Медики напоминают, если заболели — важно вызвать врача и остаться дома.
Заболевших детей раннего возраста беременных женщин и возрастных пациентов обязательно тестируют на covid и грипп.
— В настоящий момент в медицинских учреждениях Прикамья развернуто полторы тысячи коек, но при необходимости есть возможность развернуть и до 3000 коек, — сообщила на брифинге министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.