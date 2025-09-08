В Прикамье циркулирует вирус «стратус»

После того как дети пошли в школы, врачи начали наблюдать рост заболеваемости ОРВИ. Сейчас в Пермском крае болеют 9.300 человек. Циркулируют в основном вирусы негриппозный этиологии, и заболевания протекают не очень тяжело, но циркулирует в Пермском крае и вирус «стратус».