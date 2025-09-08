На Невском возложили цветы в память о жертвах блокады Ленинграда

В День памяти на Невском проспекте, 14, возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев». Играл оркестр, школьники читали стихи, посвященные защитникам Ленинграда. Память героев почтили минутой молчания.
В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин, депутаты городского ЗакСобрания, жители блокадного Ленинграда и ученики школ Центрального района.
Торжественно-траурные церемонии, посвященные Дню памяти жертв блокады, прошли сегодня на кладбищах и возле мемориалов. Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Днем в Соляном переулке состоится памятный концерт.
Вечером на Дворцовом, Троицком мостах и мосту Бетанкура включат специальную подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы: оливковом, который олицетворяет Победу, и зеленом, что символизирует жизнь и возрождение. Особая иллюминация включится в 20:00 8 сентября и будет работать до 5:45 9 сентября.