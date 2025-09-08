На Невском возложили цветы в память о жертвах блокады Ленинграда

Вечером на Дворцовом, Троицком мостах и мосту Бетанкура включат специальную подсветку в цветах ленты Ленинградской Победы: оливковом, который олицетворяет Победу, и зеленом, что символизирует жизнь и возрождение. Особая иллюминация включится в 20:00 8 сентября и будет работать до 5:45 9 сентября.