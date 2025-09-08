Власти отменяют аукционы по продаже «красивых» номеров: что это значит

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). В Узбекистане с 1 января 2026 года перестанут проводить аукционы, на которых можно было приобрести так называемые «красивые» автомобильные номера. Это решение стало неожиданностью, ведь подобные аукционы пользовались огромной популярностью среди любителей эксклюзивных номеров и приносили государству существенный доход. Порой стоимость некоторых номеров достигала рекордных сумм — только в июне этого года один номер был продан за 1,56 млрд сумов (около $122 тысяч), что сопоставимо с ценой сразу нескольких новых автомобилей.