Власти отменяют аукционы по продаже «красивых» номеров: что это значит

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). В Узбекистане с 1 января 2026 года перестанут проводить аукционы, на которых можно было приобрести так называемые «красивые» автомобильные номера. Это решение стало неожиданностью, ведь подобные аукционы пользовались огромной популярностью среди любителей эксклюзивных номеров и приносили государству существенный доход. Порой стоимость некоторых номеров достигала рекордных сумм — только в июне этого года один номер был продан за 1,56 млрд сумов (около $122 тысяч), что сопоставимо с ценой сразу нескольких новых автомобилей.

Источник: Vaib.Uz

Что изменится?

С наступлением 2026 года система выдачи номеров полностью меняется. Вместо аукционов вводится порядок выдачи популярных и желанных номеров по единой, но явно немалой ставке. Какой будет эта ставка, пока неясно.

Заявку можно будет подать онлайн через инфокиоски, мобильное приложение или сайт Службы безопасности дорожного движения, а также на портале my.gov.uz. Пользователь сможет выбрать любой свободный номер из единой базы данных, где будут доступны все варианты (кроме уже выданных и находящихся в пользовании).

Впервые появится возможность получить именной номер — с сочетанием до шести букв или цифр, например, Sarvar, Aziza, Odil, Buxoro и другие.

Почему это решение вызывает вопросы?

Официально власти объясняют нововведение желанием упростить и централизовать процесс. Однако многие пользователи и водители отмечают: несмотря на высокие цены, аукционная система была публичной и прозрачной — кто предложил больше, тот и получил «красивый» номер. Всё происходило на глазах общества и в онлайне.

Теперь же схема становится менее открытой, и возникают опасения, что доступ к желанным номерам получат «свои». Решения о выдаче номеров теперь будут принимать сотрудники госпредприятия — и отследить прозрачность будет сложнее. В социальных сетях уже пишут о рисках усиления коррупции: если раньше всё решали деньги на торгах, теперь многое может зависеть от человеческого фактора.

В итоге получается, что с 2026 года получить «красивый» номер станет проще технически, но система выдачи — менее публичной. Власти делают ставку на удобство и централизованный подход, но автолюбители опасаются, что вместо прозрачности придёт закрытость, а вместо честных торгов — кулуарные решения и новые коррупционные схемы. Как всё будет работать на практике, покажет только время.