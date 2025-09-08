Власти отменяют аукционы по продаже «красивых» номеров: что это значит

Что изменится?
С наступлением 2026 года система выдачи номеров полностью меняется. Вместо аукционов вводится порядок выдачи популярных и желанных номеров по единой, но явно немалой ставке. Какой будет эта ставка, пока неясно.
Заявку можно будет подать онлайн через инфокиоски, мобильное приложение или сайт Службы безопасности дорожного движения, а также на портале my.gov.uz. Пользователь сможет выбрать любой свободный номер из единой базы данных, где будут доступны все варианты (кроме уже выданных и находящихся в пользовании).
Впервые появится возможность получить именной номер — с сочетанием до шести букв или цифр, например, Sarvar, Aziza, Odil, Buxoro и другие.
Почему это решение вызывает вопросы?
Официально власти объясняют нововведение желанием упростить и централизовать процесс. Однако многие пользователи и водители отмечают: несмотря на высокие цены, аукционная система была публичной и прозрачной — кто предложил больше, тот и получил «красивый» номер. Всё происходило на глазах общества и в онлайне.
Теперь же схема становится менее открытой, и возникают опасения, что доступ к желанным номерам получат «свои». Решения о выдаче номеров теперь будут принимать сотрудники госпредприятия — и отследить прозрачность будет сложнее. В социальных сетях уже пишут о рисках усиления коррупции: если раньше всё решали деньги на торгах, теперь многое может зависеть от человеческого фактора.
В итоге получается, что с 2026 года получить «красивый» номер станет проще технически, но система выдачи — менее публичной. Власти делают ставку на удобство и централизованный подход, но автолюбители опасаются, что вместо прозрачности придёт закрытость, а вместо честных торгов — кулуарные решения и новые коррупционные схемы. Как всё будет работать на практике, покажет только время.