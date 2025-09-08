Бывший полицейский, устроивший массовую смертельную аварию в Стерлитамаке, предстанет перед судом

В башкирском городе Стерлитамаке осудят устроившего массовое смертельное ДТП бывшего полицейского. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Трагедия случилась в начале этого года — 11 января. Согласно версии следствия, пьяный полицейский за рулем Toyota Camry ехал по улице Уфимский тракт и столкнулся с Mercedes-Benz, который после этого оказался на «встречке» и врезался в Nissan X-Trail. В результате происшествия водитель «Мерседеса» скончался, а водитель «Ниссана» был госпитализирован.
— Обвиняемый, опасаясь негативных последствий по службе, попросил своего знакомого, который сидел на пассажирском сиденье, сообщить, что он находился за рулем, а когда тот отказался, сознался в содеянном. На время расследования он был заключен под стражу, был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — сообщает СК.
По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека». Все материалы направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
