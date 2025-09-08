Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший полицейский, устроивший массовую смертельную аварию в Стерлитамаке, предстанет перед судом

В Башкирии осудят устроившего массовое смертельное ДТП экс-полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке осудят устроившего массовое смертельное ДТП бывшего полицейского. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Трагедия случилась в начале этого года — 11 января. Согласно версии следствия, пьяный полицейский за рулем Toyota Camry ехал по улице Уфимский тракт и столкнулся с Mercedes-Benz, который после этого оказался на «встречке» и врезался в Nissan X-Trail. В результате происшествия водитель «Мерседеса» скончался, а водитель «Ниссана» был госпитализирован.

— Обвиняемый, опасаясь негативных последствий по службе, попросил своего знакомого, который сидел на пассажирском сиденье, сообщить, что он находился за рулем, а когда тот отказался, сознался в содеянном. На время расследования он был заключен под стражу, был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — сообщает СК.

По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека». Все материалы направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.