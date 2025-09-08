В РФ разработали систему ИИ, которая уменьшает время проверки исходного кода

«Метод совместим с любым языком программирования и не требует уникальной настройки под каждый проект. Принцип его работы сравним с фильтрацией почты: если письма с определенного адреса часто оказывались спамом, почтовая система проверит их в первую очередь, не тратя время на просмотр всей переписки. Так же и с тестами: система прогнозирует, какие из них с наибольшей вероятностью обнаружат ошибки при новых изменениях, опираясь на опыт прошлых сбоев», — говорится в сообщении.