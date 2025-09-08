В Иркутской области ожидаются заморозки до −3 градусов в ночь на 9 и 10 сентября

В ночь на 9 и 10 сентября в некоторых районах Иркутской области ожидаются осенние заморозки. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, столбики термометров могут опуститься до −3 градусов. Днем температура будет значительно выше — от +9 до +21 градуса, но ночи станут по-настоящему холодными.
— В Иркутске 9 сентября ночная температура составит +3…+5 градусов, в пригородах возможно похолодание до −1 градуса. Погода будет переменчивой: без существенных осадков, но с порывами ветра до 14 м/с и утренними туманами в отдельных районах, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
На Байкале ожидаются порывы ветра до 19 м/с, небольшие дожди и даже грозы. Температура на побережье будет колебаться от +5 ночью до +17 днем. Погоду в областном центре на предстоящую неделю можно узнать здесь.
МЧС предупреждает, что заморозки могут погубить сельскохозяйственные растения и повысить риск возникновения пожаров. При чрезвычайных ситуациях звоните по номерам 101 или 112.
