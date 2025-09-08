В Иркутской области ожидаются заморозки до −3 градусов в ночь на 9 и 10 сентября

В ночь на 9 и 10 сентября в некоторых районах Иркутской области ожидаются осенние заморозки. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, столбики термометров могут опуститься до −3 градусов. Днем температура будет значительно выше — от +9 до +21 градуса, но ночи станут по-настоящему холодными.