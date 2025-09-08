Компания МТС назвала проблему отсутствия интернета у омичей «долгосрочной»

Напомним, что омичи жалуются на кошмарное качество мобильного интернета с июня этого года. Тогда же, в июне, губернатор Хоценко в своем коротком обращении заявил, что временные трудности с мобильным интернетом связаны с решением проблем безопасности. О сороках решения проблем глава региона ничего не сказал. И вот теперь один из провайдеров наконец показал «горизонты» и они, к сожалению, неутешительны.