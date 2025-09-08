Ричмонд
Компания МТС назвала проблему отсутствия интернета у омичей «долгосрочной»

Российская компания «Мобильные ТелеСистемы», предоставляющая телекоммуникационные услуги в регионе, сообщила о том, что с мобильным интернетом омичам придется жить еще долго.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 7 сентября, на телефоны омичей, пользующихся услугами связи от компании МТС, пришла неутешительная информация. В СМС-сообщении оператор признал проблему отсутствия интернета «долгосрочной».

«В некоторых районах города и области введены долгосрочные меры по ограничению работы мобильного интернета. Главное: звонки и SMS — работают; важные сервисы — доступны. Следим за ситуацией», — говорится в сообщении мобильного оператора.

Напомним, что омичи жалуются на кошмарное качество мобильного интернета с июня этого года. Тогда же, в июне, губернатор Хоценко в своем коротком обращении заявил, что временные трудности с мобильным интернетом связаны с решением проблем безопасности. О сороках решения проблем глава региона ничего не сказал. И вот теперь один из провайдеров наконец показал «горизонты» и они, к сожалению, неутешительны.