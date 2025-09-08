Пермский музей «Хохловка» вошел в тройку лучших на главном конкурсе страны «Музейный Олимп — 2025»

«Музейный Олимп — 2025» еще не назвал победителей. Впереди — самое главное состязание, очный этап. Жюри конкурса уже сформировало шорт-лист финалистов.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», который в этом году празднует 45-летие, представлен в главной номинации — «Музей России 2025 года». Также в этой номинации пробовал себя Чердынский музей, но он в число лидеров не попал. А вот «Хохловка» уверенно обошла многих именитых соперников, в том числе и столичные музеи. Она вошла в короткий список номинантов на главную премию конкурса вместе с центром Астафьева (Красноярский край) и Сланцевским музеем (Ленинградская область).
Продолжает борьбу в номинации «Выставка» и проект Пермского краеведческого музея «Городу нужен герой». Он посвящен пермскому звериному стилю. Также в короткий список претендентов на победу в этой номинации вошел проект Пермской галереи «От реставрации к интерпретации. Четыре истории». Очный тур «Музейного Олимпа» состоится в октябре.