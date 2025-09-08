Ричмонд
Почти 10 тысяч мигрантов прибыло в Новосибирскую область за неделю

Масштабные оперативные мероприятия продолжились при взаимодействии с Росгвардией.

Источник: Om1 Новосибирск

С начала месяца в Новосибирскую область прибыли 9 510 иностранных граждан, в то время как покинули регион 10 205 мигрантов. Такую статистику привёл начальник регионального ГУ МВД России Андрей Кульков в ходе оперативного совещания при губернаторе.

Активная работа правоохранительных органов способствовала выявлению значительного числа нарушений. В ходе рейдов, проведённых в десяти местах компактного проживания и работы иностранцев, было зафиксировано 280 нарушений миграционного законодательства. По итогам проверок принято решение о выдворении из Российской Федерации 19 иностранных граждан.

Масштабные оперативные мероприятия продолжились при взаимодействии с Росгвардией. Совместными усилиями были проверены 334 места проживания мигрантов, 181 строительная площадка и 235 предприятий. Результатом этой работы стало вынесение 92 решений о запрете въезда на территорию РФ, а также проведение обязательной дактилоскопической регистрации для 243 иностранцев.