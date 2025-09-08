Перспективная карьера в Омске: ОНПЗ создает будущее для молодых специалистов

«После завершения обучения на базовой кафедре выпускников ждут на предприятиях “Газпром нефти”. Студенты совмещают теорию с обязательной практикой на заводе под крылом опытных наставников. К моменту получения диплома молодой специалист уже знает производство изнутри и обладает всеми навыками. В этом году, например, к нам пришли 19 выпускников базовой кафедры. Нашим студентам с 2024 года мы предлагаем уникальную возможность — получить в рамках базовой кафедры сразу два высших образования. Кроме профильного, можно освоить специальности “Автоматизация технологических процессов” или “Экономика”. Это повышает ценность специалиста и открывает еще более широкие карьерные перспективы», — отметила заместитель генерального директора по персоналу Омского НПЗ Светлана Шагова.