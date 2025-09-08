Перспективная карьера в Омске: ОНПЗ создает будущее для молодых специалистов

Для родителей выпускников 9-х и 11-х классов новый учебный год — время судьбоносных решений. Выбор вуза или ссуза сегодня определяет траекторию всей жизни их ребенка. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) предлагает молодым людям уникальные возможности для построения карьеры, начиная со школьной скамьи. Предприятие проводит системную работу по подготовке высококвалифицированных кадров, предоставляя четкий карьерный маршрут от обучения до трудоустройства на одно из ведущих предприятий региона.
Это не только экскурсии, но и образовательные лагеря, олимпиады, чемпионаты, которые помогают школьникам узнать о профессиях будущего, научиться работать в команде и решать практические задачи. Родители также могут принять участие в мероприятиях, чтобы лучше понять, где и как раскрываются таланты их детей.
Выпускники школ, заинтересованные в поступлении в вуз, получают реальную поддержку. Например, победа в научно-технической конференции ОНПЗ дает абитуриентам до 5 дополнительных баллов при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти» в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ). Обучение на базовой кафедре включает теорию и обязательную практику на предприятии под руководством опытных наставников. К моменту получения диплома студенты уже знают производство изнутри и обладают всеми необходимыми навыками. В этом году 19 выпускников базовой кафедры приступили к работе на ОНПЗ.
С 2024 года студенты базовой кафедры могут получить два высших образования. Помимо профильной специальности, доступны программы по автоматизации технологических процессов и экономике. Это повышает ценность специалистов и открывает широкие карьерные перспективы.
«После завершения обучения на базовой кафедре выпускников ждут на предприятиях “Газпром нефти”. Студенты совмещают теорию с обязательной практикой на заводе под крылом опытных наставников. К моменту получения диплома молодой специалист уже знает производство изнутри и обладает всеми навыками. В этом году, например, к нам пришли 19 выпускников базовой кафедры. Нашим студентам с 2024 года мы предлагаем уникальную возможность — получить в рамках базовой кафедры сразу два высших образования. Кроме профильного, можно освоить специальности “Автоматизация технологических процессов” или “Экономика”. Это повышает ценность специалиста и открывает еще более широкие карьерные перспективы», — отметила заместитель генерального директора по персоналу Омского НПЗ Светлана Шагова.
Для тех, кто выбирает среднее профессиональное образование, ОНПЗ запустил образовательный кластер в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Проект реализуется совместно с правительством Омской области на базе Омского промышленно-экономического колледжа. Обучение бесплатное и ориентировано на практику. Студенты осваивают рабочие профессии, такие как операторы технологических установок, машинисты компрессорных установок, слесари и электромонтеры. Эти специальности крайне востребованы на предприятиях «Газпром нефти» и обеспечивают достойную оплату труда. Конкурс на некоторые направления достигает 7−8 человек на место, что говорит о высоком интересе к нефтеперерабатывающей отрасли среди молодежи.
Омский НПЗ — это высокотехнологичное предприятие, где нужны сотрудники самого разного профиля. Помимо рабочих специальностей, здесь востребованы IT-специалисты, экологи, экономисты, аналитики данных и специалисты по развитию персонала. Цифровизация производства, внедрение экологических стандартов и управление ресурсами требуют участия профессионалов различных областей.