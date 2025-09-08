В Новосибирске экс-заведующую почтовым отделением будут судить за хищение более 900 тысяч рублей

28-летнюю жительницу Доволенского района обвиняют в присвоении и растрате средств. Уголовное дело направлено в суд.
Прокуратура Доволенского района утвердила обвинительное заключение по делу бывшей заведующей почтовым отделением. Ей вменяется ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»), сообщили в телеграм-канале ведомства.
По версии следствия, женщина поверила мошенникам, которые обещали быстрый заработок, и стала переводить деньги на их счета. Для этого она похищала средства из кассы отделения.
С февраля по март 2025 года обвиняемая присвоила более 530 тысяч рублей, однако недостача вскрылась во время ревизии. Несмотря на это, позже она вновь совершила хищение — свыше 370 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей. Вину женщина признала полностью. Дело передано в Доволенский районный суд для рассмотрения по существу.