Умер режиссер и актер Борис Мартынов

Режиссер и актер Борис Мартынов умер в возрасте 87 лет.

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Режиссер и актер Борис Мартынов скончался в возрасте 87 лет, сообщается на сайте kino-teatr.ru.

«Борис Мартынов… 11 июля 1938, Омск — сентябрь 2025 (года — ред.)», — говорится в сообщении.

Точная дата смерти Мартынова и причина не указываются.

Мартынов окончил Театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова. Работал в различных театрах, среди которых Малый театр, Крымский Русский драмтеатр, Луганский областной русский драмтеатр, Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр и другие.